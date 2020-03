Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Gaststätte an der Mecklenbecker Straße - Bierfässer entwendet

Münster (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (04.03., 22 Uhr) bis Donnerstag (05.03., 11.15 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Getränkelager an einem Restaurant an der Mecklenbecker Straße ein.

Die Täter schnitten den Sichtschutz des Lamellenzaunes auf und lösten die Schrauben von einem Zaunelement, um in den Innenbereich des Getränkelagers zu gelangen. Dort entwendeten sie fünf leere 50 Liter-Bierfässer. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell