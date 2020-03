Polizei Münster

POL-MS: Polizisten nehmen weiteren Drogendealer im Bahnhofsumfeld fest - Untersuchungshaft angeordnet

Münster (ots)

Polizisten nahmen Dienstagnachmittag (3.3.) einen Drogendealer aus dem Bahnhofsumfeld fest. Der 43-Jährige war den Beamten bereits Mitte Dezember bei einer Kontrolle mit Drogen am Bremer Platz aufgefallen und stand seitdem im Visier der Ermittler. Im Vorfeld der Festnahme konnten die Beamten bei dem 43-Jährigen mehrere Drogen-Beweiskäufe durchführen. Der Armenier wurde am Mittwoch (4.3.) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl und ordnete die sofortige Untersuchungshaft wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmittel an.

