Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Heinsberg-Randerath (ots)

Am Heerweg hebelten Unbekannte eine Tür zu einem Wohnhaus auf. Die Tatzeit lag in diesem Fall zwischen Freitag (14. Februar), 12 Uhr und Dienstag (18. Februar), 9.30 Uhr. Die Täter durchsuchten das Haus nach Beute. Es konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht gesagt werden, was entwendet wurde.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell