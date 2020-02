Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Jugendtreff

Heinsberg (ots)

Unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen Montag, 17. Februar, 20 Uhr und Dienstag, 18. Februar, 9.20 Uhr in ein Jugendzentrum an der Hochstraße. Aus dem Inneren entwendeten sie verschiedene Elektrogeräte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell