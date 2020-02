Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Baucontainer aufgebrochen

Erkelenz-Holzweiler (ots)

Zwischen dem 15. Februar (Samstag) und dem 17. Februar (Montag), brachen Unbekannte zwei Baucontainer an einer Baustelle an der Titzer Straße auf. Die Ermittlungen dazu, was entwendet wurde, dauern noch an.

