Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handy aus Mobilfunkgeschäft gestohlen

Erkelenz (ots)

Zwei unbekannte Täter hielten sich am Freitag (14. Februar), gegen 15 Uhr, in einem Mobilfunkgeschäft an der Kölner Straße auf. Einer der beiden verwickelte den Inhaber in ein Gespräch, während der Zweite sich die Auslagen ansah. Als der Inhaber ein verdächtiges Geräusch wahrnahm, glaubte er, der zweite Täter habe ein Gerät der Auslage beschädigt. Zur Klärung des Geschehens wollte er aus seinem Büro die Polizei verständigen. Diesen Zeitpunkt nutzten die Täter aus, um aus dem Geschäft zu flüchten. Bei einer näheren Kontrolle des defekten Gerätes stellte sich dann heraus, dass es sich nur um eine Attrappe handelte. Das echte Handy war offenbar entwendet worden. Der erste Täter war zirka 25 bis 30 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, hatte kurzes dunkles Haar, eine sportliche Figur und wirkte südländisch. Er sprach Deutsch mit Akzent. Der zweite Mann war zirka 30 Jahre alt, 185 Zentimeter groß, hatte kurze dunkle Haare, eine kräftige Statur und sprach offenbar in spanischer Sprache. Zeugen, die die Personen beim Verlassen des Geschäftes gesehen haben, insbesondere der Kunde, der sich zur Tatzeit im Geschäft aufhielt, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat in Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

