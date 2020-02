Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahndungsrücknahme nach angezeigter Vergewaltigung

Erkelenz (ots)

Mit Pressebericht Nr. 30 von Donnerstag, 30. Januar, berichteten wir über eine Vergewaltigung, die am Dienstag, 28. Januar, in einer Parkanlage an der Tenholter Straße stattgefunden haben sollte. Die polizeilichen Ermittlungen haben ergeben, dass es zu keiner solchen Straftat gekommen ist. Deshalb kann die Fahndung nach dem Täter zurückgenommen werden. Wegen Vortäuschens einer Straftat wurde nun gegen die junge Frau Anzeige erstattet.

