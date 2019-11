Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: In der Nacht zum Mittwoch schlugen in einem Einfamilienhaus auf dem Marie-Hellmann-Weg zwei Hunde an. Eine Anwohnerin wurde wach und hörte noch das Zuschlagen einer Tür. Bei der Nachschau stellte sie fest, dass Einbrecher die Terrassentür aufgebrochen hatten. Aus dem Haus entwendeten sie mehrere Uhren sowie einen Autoschlüssel. Vermutlich wurden die Täter durch die Hunde aus dem Haus vertrieben. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Meschede: Auf das Werkzeug aus einem Rohbau hatten es unbekannte Täter an der Schützenstraße abgesehen. Zwischen Montag, 03.45 Uhr, und Dienstag, 07.20 Uhr, gelangten die Einbrecher durch eine aufgebrochene Bautür in das Gebäude. Hier entwendeten sie mehrere hochwertige Akkuwerkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

