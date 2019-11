Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Cannabisplantage bei Wohnungsdurchsuchung entdeckt

Brilon (ots)

Den Drogenfahndern der Polizei im HSK ist ein erneuter Schlag gegen den Drogenhandel gelungen.

Nach einem anonymen Hinweis suchten die Beamten am Samstagnachmittag eine Wohnung in der Wünnenberger Straße auf. Schon an der Tür konnten sie den typischen Marihuanageruch feststellen. Daraufhin wurde ein Durchsuchungsbeschluss angefordert und die Wohnung betreten.

Im Inneren endeckten die Beamten eine Plantage mit rund 60 Cannabispflanzen. Bei der weiteren Durchsuchung der Wohnung konnten circa 30 Gramm Amphetamin und gut 40 Ecstasy-Tabletten aufgefunden werden. Die Drogen wurden sichergestellt. Der 25-jährige Bewohner war zum Zeitpunkt der Durchsuchung nicht in der Wohnung. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Zahl der registrierten Rauschgiftdelikte im HSK stieg 2018 um über 16 Prozent auf 818 Fälle. Der Anstieg bedeutet nicht zwingend eine Zunahme der Drogenkriminalität. Vielmehr deckt die Polizei durch ihre intensiveren Kontrollen und Ermittlungen mehr Delikte auf. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität werden auch zukünftig fortgesetzt. Auch die Bevölkerung kann hierbei helfen. Melden Sie verdächtige Beobachtungen direkt an den Polizeiruf 110.

