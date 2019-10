Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, Schwaibach - Einbruch in Sportheim

Gengenbach, Schwaibach (ots)

Noch unbekannte Eindringlinge sind in der Nacht auf Mittwoch gewaltsam in das Sportheim eines Vereins in der Straße "Bollach" eingestiegen. Dort arbeiteten sie sich in mehrere Räumlichkeiten vor. Nennenswerte Beute machten sie zwar nicht, sie hinterließen jedoch einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen.

