Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200101 - 0002 Bundesautobahn 5: Rettungswagen kollidiert mit LKW

Frankfurt (ots)

(hol) Am Silvestermorgen kam es auf der Bundesautobahn 5 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Rettungswagen mit einem LKW zusammenstieß. Eine Rettungssanitäterin wurde dabei schwer verletzt. Die Autobahn blieb für ca. eine Stunde voll gesperrt.

Gegen 10:15 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 5, Fahrtrichtung Darmstadt, zwischen dem Bad Homburger Kreuz und der Raststätte Taunusblick, ein Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem LKW. Beide fuhren leicht versetzt nebeneinander in derselben Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache prallte der 20-jährige Fahrer des Krankenwagens dann hinten links gegen den LKW. Daraufhin geriet der Rettungswagen ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke. Von dort prallte er ab und kam rechts auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Die 21-jährige Beifahrerin verletzte sich dabei schwer, der Fahrer leicht. Der 58-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. An dem Rettungswagen entstand Totalschaden. Die Autobahn musste aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers und für die Dauer der anschließenden Bergung des Krankenwagens für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

