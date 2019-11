Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einladung Foto- und Pressetermin am Sonntag, 01.12.2019, 14 Uhr - Mordfall Claudia Ruf

Polizei zieht erste Bilanz zur DNA-Reihenuntersuchung in Grevenbroich-Hemmerden

Bonn/Rhein-Kreis Neuss/Grevenbroich (ots)

Am Sonntag, 1. Dezember 2019, endet um 18 Uhr die DNA-Reihenuntersuchung in der Gemeinschaftsgrundschule in Hemmerden. Auf Grund des großen Interesses an dem Fortgang der Ermittlungen werden die

- Bonner Polizeipräsidentin, Ursula Brohl-Sowa - der Landrat des Rhein-Kreis Neuss, Hans-Jürgen Petrauschke - der Leiter der Mordkommission, Erster Kriminalhauptkommissar Reinhold Jordan

bei einem Foto- und Pressetermin am 01.12.2019, eine erste Bilanz ziehen.

Der Termin findet um 14 Uhr vor der Gemeinschaftsgrundschule Schulstraße 5 41516 Grevenbroich-Hemmerden statt.

Hinweis für Medien: Die Polizei veröffentlicht am Sonntag zwei Pressemeldungen

Im Anschluss an den Termin wird durch Pressestellen der Polizei Bonn und der Polizei des Rhein-Kreis-Neuss eine Pressemeldung mit der ersten Bilanz und Statements der Beteiligten veröffentlicht.

Um 18:15 Uhr wird mit einer weiteren Pressemeldung die endgültige Zahl der Männer veröffentlicht, die sich an der DNA-Reihenuntersuchung in Hemmerden beteiligt haben.

Bei Rückfragen zu dem Termin sowie der für das Wochenende im Mordfall Claudia Ruf geplanten Pressearbeit wenden Sie sich bitte heute, 29.11.2019, bitte bis 15:00 Uhr an die Pressestelle der Polizei Bonn: 0228-15 10 25.

