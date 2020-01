Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei stoppt Temposünder

Sonntagnacht stellte die Polizei gravierende Geschwindigkeitsverstöße in der Ulmer Innenstadt fest.

Ulm (ots)

Zwischen 0.30 und 1 Uhr führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen in der Olgastraße durch. Zwei Autofahrer hatten es besonders eilig. Bei erlaubten 30 km/h fuhr eine 24-jährige mit ihrem VW 87 km/h. Ein 19-jähriger Mercedes wurde mit 72 km/h gemessen. Da der junge Mann noch in der Probezeit ist, wird er sich wohl mit einer Nachschulung auseinandersetzen müssen. Auf beide Autofahrer kommen nun zwei Monate Fahrerverbot zu, zwei Punkte in Flensburg und mindestens 200 Euro Bußgeld.

Die Polizei mahnt, die Geschwindigkeit der Fahrbahn, der Sicht und der Witterung anzupassen. Auch zu den persönlichen Fähigkeiten des Fahrers muss sie passen, zum Verhalten des Fahrzeugs und vielen anderen Dingen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lieber langsamer zu fahren. Und lieber etwas später anzukommen als gar nicht.

+++++++ 0108282

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell