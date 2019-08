Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mobiltelefone aus Geschäft gestohlen

Gronau (ots)

In dreister Art und Weise haben Unbekannte am Donnerstag in Gronau drei neuwertige Mobiltelefone gestohlen: Die Diebe rissen die iPhones in einem Geschäft mit Gewalt aus ihren Sicherungen, an denen die Geräte befestigt waren. Danach rannten die Täter aus dem Geschäft an der Schweringstraße heraus. Der Vorfall spielte sich dort gegen 10.10 Uhr ab. Von den Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: Beide waren circa 17 bis 19 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,85 groß, schlank, schwarze Haare; der erste Täter trug Jeans, helle Sneakers und eine Basecap, der zweite Täter eine dunkle Jeans. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

