Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Tatverdächtige Kabeldiebe erwischt und festgenommen

Duisburg (ots)

Auf frischer Tat haben Polizisten am Sonntagabend (10. November, 19:15 Uhr) vier tatverdächtige Männer ertappt, die in die leerstehende Klinik auf der Barbarastraße eingebrochen waren. Sie beobachteten dabei unter anderem einen 16-Jährigen, der mutmaßlich Kupferrohre abmontierte. 15 Meter weiter trafen die Beamten auf drei weitere Tatverdächtige (23, 24 und 33 Jahre), die sich an einem Sicherungskasten zu schaffen machten. Die Beamten stellten Rohre und Einbruchswerkzeug sicher und nahmen das Quartett vorläufig fest. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft werden sie wegen des Verdachts des Bandendiebstahls dem Haftrichter vorgeführt. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell