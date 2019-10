Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B415 - Nachtragsmeldung-

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B 415 bei Langenwinkel sind die Untersuchungen an der Unfallstelle durch den Sachverständigen und der Ermittler der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden mittlerweile beendet. Nach bisherigen Feststellungen war der mutmaßliche Unfallverursacher in Fahrtrichtung Lahr auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Renault des nun Verstorbenen kollidiert. Ferner wurden durch umherfliegende Trümmerteile ein weiterer Twingo sowie durch ein notwendiges Ausweichmanöver ein Renault Megane leicht beschädigt. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte die Unfallursache in einer Drogen- und/oder Alkoholbeeinflussung des 37-Jährigen zu finden sein. Bei ihm wurde eine Blutprobe erhoben. Der 37-Jährige steht überdies im Verdacht, mit seinem anthrazitfarbenen Opel Insignia wenige Minuten vor der tödlich verlaufenen Kollision, auf der A 5 zwei weitere Unfälle verursacht zu haben und anschließend geflüchtet zu sein. Demnach soll der Opel-Lenker wenige Kilometer nach der Anschlussstelle Offenburg in das Heck eines VW geprallt sein und weitere circa sechs Kilometer später einen KIA beschädigt haben. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Beamten der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden bitten mögliche Zeugen, die das Fahrverhalten des Insignia-Fahrers auf der A 5 oder die beiden sich dort ereigneten Unfälle beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer: 07221 680-410 zu melden.

Ursprungsmeldung vom 27.10.2019, 18:16 Uhr POL-OG: Lahr - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B415

Lahr Seinen tödlichen Verletzungen erlag am Sonntag ein 54-jähriger Führer eines Renault Twingo mit französischer Zulassung. Gegen 14.45 Uhr war es auf der B415 in Höhe Langenwinkel zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw aus dem Raum Rastatt gekommen. Der Renaultfahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und erlag noch an der Unfallörtlichkeit seinen schweren Verletzungen. Der 37jährige vermeintliche Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Lahr verbracht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 15.000 Euro. Die B415 zwischen Lahr und der BAB-Anschlußstelle war bis gegen 20.00 Uhr voll gesperrt. Beamte der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

