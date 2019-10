Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugenaufruf nach exhibitionistischen Handlungen

Baden-Baden (ots)

Zwei Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren hatten am vergangenen Freitagnachmittag eine unliebsame Begegnung. Während sie sich gegen 17:20 Uhr in der Hubertusstraße aufhielten fuhr ein Mann in einem weißen Fahrzeug zunächst langsam vorbei, bevor er im Anschluss vor ihnen anhielt und an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Nachdem die Kinder das Weite suchten, entfernte sich auch der Mann, der als ca. 30 Jahre alt mit kurzen braunen Haaren, leichtem dunkelbraunem Bart, hellem Teint und schwarzem Sweatshirt mit Reißverschluss beschrieben wurde. Personen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Mann und seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221-6800 in Verbindung zu setzen.

/me

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell