Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Nach Streit im Bus ging es zum Gewahrsam

Duisburg (ots)

Weil sich zwei Frauen (29, 31) am Sonntag (10. November, 22:50 Uhr) in einem Gelenkbus des Schienenersatzverkehrs auf der Duisburger Straße gestritten haben, alarmierte der Busfahrer die Polizei. Obwohl der Busfahrer die Parteien aus dem Bus verwies, wollte die 29-Jährige nicht aussteigen. Auch den Aufforderungen der Streifenwagenbesatzung leistete sie nicht Folge und weigerte sich vehement auszusteigen. Die Polizisten griffen ihre Arme und versuchten die alkoholisierte Frau in Richtung Tür zu schieben. Sie sperrte sich und schlug mit ihrem Kopf in Richtung der Beamten. Die Uniformierten brachten sie zu Boden. Mit Hilfe des Einsatzmehrzweckstockes hebelten sie ihre Arme auf den Rücken und konnten die Handschellen anlegen. So konnten die Beamten sie zum Streifenwagen bringen und zur Gemütsberuhigung ins Gewahrsam bringen. Zur Feststellung des Alkoholisierungsgrades entnahm ihr ein Arzt auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe. Die Duisburgerin muss sich mit einer Strafanzeige unter anderem wegen des Widerstands auseinandersetzen. (jg)

