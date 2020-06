Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

A 81) Verkehrsunfall aufgrund Aquaplaning (17.06.2020)

Singen (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 60.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 12.45 Uhr auf der A 81 auf Höhe der Anschlussstelle Singen ereignet hat. Ein 20-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz fuhr in Richtung Schaffhausen und wollte den vor ihm fahrenden Lkw überholen. Beim Ausscheren und Beschleunigen auf die linke Fahrspur verlor er aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf schleuderte das Fahrzeug gegen die Außenschutzplanken und kam mittig der beiden Fahrstreifen zum Stehen. Vom Rettungsdienst wurde der leichtverletzte Autofahrer medizinisch versorgt. Der Daimler, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

