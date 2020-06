Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein) Von der Fahrbahn abgekommen (18.06.2020)

Gailingen am Hochrhein, Lkrs. KN (ots)

Ein 21-jähriger VW-Fahrer war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01.00 Uhr auf der L 190 zwischen Randegg und Gailingen unterwegs, als er nach eigenen Angaben in einer scharfen Rechtskurve einem Wildtier ausweichen musste und nach links von der Fahrbahn abkam. Hierbei streifte er mit der Fahrerseite seines Autos die dortige Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Das stark beschädigte Auto musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell