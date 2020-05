Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Störungsfreie Versammlungen am Kohlekraftwerk Datteln 4

Recklinghausen (ots)

Friedlich und störungsfrei verliefen drei Versammlungen am Sonntag (17.05.) in Datteln. Rund 120 Teilnehmer versammelten sich ab 11.30 Uhr an drei verschiedenen Versammlungsorten rund um das Kohlekraftwerk Datteln 4. Gegen 14.00 Uhr waren alle Versammlungen beendet.

