Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahren unter Alkoholeinwirkung verhindert

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagmorgen führte die Kaiserslauterer Polizei Kontrollen auf dem Parkplatz einer Kaiserslauterer Diskothek durch. In gleich drei Fällen konnten die Beamten verhindern, dass sich Besucher betrunken hinters Steuer setzten, bzw. mit einem E-Scooter davonfuhren. Glück für die Kontrollierten. Hätte man sie fahrend angetroffen, wäre in sämtlichen Fällen der Führerschein in Gefahr gewesen. |pvd

