POL-PPWP: Mann zerkratzt Auto - Wer kann helfen?

Das Auto einer 18-Jährigen wurde am Donnerstagabend von einem bislang unbekannten Mann beschädigt. Laut mehreren Zeugenaussagen hielt die junge Frau mit ihrem Wagen gegen 21 Uhr an einer Ampel in der Joseph-Neumayer-Straße. Völlig unvermittelt kam der Mann auf das Fahrzeug zu und zerkratzte die Fahrertür des haltenden Autos. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte von der Örtlichkeit.

Die Person wurde von beiden Fahrzeuginsassen als circa 50 - 60 Jahre alt beschrieben. Der Mann hatte graues Haar und war schlanker Gestalt. Er trug eine dunkelblaue Jeans und einen grauen Pullover mit einer weißen Aufschrift. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Rufnummer 0631/369 2150 in Verbindung zu setzen. |slc

