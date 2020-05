Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Störungsfreie Versammlung am Kohlekraftwerk Datteln 4

Recklinghausen (ots)

Friedlich und störungsfrei verlief eine Versammlung am Freitag (15.05.) in Datteln. Rund 30 Teilnehmer versammelten sich um 15.30 Uhr am Kanalufer gegenüber dem Kraftwerk Datteln 4. Die Versammlung unter dem Motto "Gegen die Inbetriebnahme des Steinkohlekraftwerks Datteln 4" endete gegen 16:30 Uhr.

