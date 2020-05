Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Versuchter Einbruch - Tatverdächtige flüchten

Recklinghausen (ots)

An der Thorner Straße hat ein Bewohner am Donnerstag gegen 22.00 h einen Verdächtigen auf seinem Balkon gesehen, der offensichtlich einbrechen wollte. Als der Verdächtige den Zeugen bemerkte, sprang er vom Balkon und flüchtete in Richtung Marienburger Straße. Ein anderer Mann stand in der Nähe des Mehrfamilienhauses und flüchtete ebenfalls. Der Mann vom Balkon wird wie folgt beschrieben: ungefähr 20 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, dunkel gekleidet, trug einen Pullover mit Kapuze. Der andere Mann soll ebenfalls ungefähr 1,85 m groß gewesen sein und eine weiße Cappy getragen haben. Zeugen, die etwas zu den Verdächtigen sagen können, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell