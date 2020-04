Polizeidirektion Hannover

POL-H: Innenstadt: Zwei Frauen ausgeraubt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Die Polizei sucht nach mindestens einem Unbekannten, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 29.04.2020, zwei Frauen in der hannoverschen Innenstadt ausgeraubt hat. Eine der Frauen ist leicht verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte sich eine 43 Jahre alte Frau gegen 23:15 Uhr am Zentralen Omnibusparkplatz (ZOB) in Hannover, Rundestraße, aufgehalten, als sich unvermittelt ein Unbekannter von hinten näherte und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Es entstand ein Gerangel. Dem Täter gelang es aber nicht, die Handtasche an sich zu nehmen. Als die 43-Jährige laut um Hilfe zu rufen begann, floh der Täter ohne Beute zu Fuß in Richtung eines Supermarktes und zur Hamburger Allee.

Wenige Minuten später wurde eine 38-Jährige in unmittelbarer Nähe zum Tatort ebenfalls überfallen. Sie befand sich gegen 23:20 Uhr auf Höhe des Supermarktes an der Rundestraße, als sich ein Mann näherte und sie aufforderte, ihm Geld zu geben. In der Folge schubste der Unbekannte die Frau und schlug ihren Kopf gegen eine Wand. Es gelang ihm, der Frau ihre Handtasche zu rauben, und floh dann in unbekannte Richtung. Die 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Beide Frauen beschreiben den Täter als männlich und schätzen seine Größe zwischen 1,70 Meter und 1,90 Meter und das Alter auf zwischen 25 Jahre und 35 Jahre. Er hat eine schlanke Figur, dunkle Hautfarbe und ebenfalls dunkle lockige Haare. Der 43-Jährigen rief er einige Worte auf Englisch zu. Mit der 38-Jährigen sprach er Deutsch mit Akzent. Die Zeugin gab zudem an, der Mann habe blaue Jeans, ein helles Shirt getragen. Außerdem war er mit einer Strickjacke und mit braunen Schuhen bekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Taten von dem gleichen Täter verübt worden sein könnten. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mitte unter der Telefonnummer 0511 109-2820, zu melden. /ahm, boe

Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0151 1087-1046

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

