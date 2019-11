Polizei Essen

POL-E: Essen: Demonstrationszug über den Essener Ring - Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsstörungen im Mittagsbereich

Essen (ots)

45127 E-Innenstadt: Ein Demonstrationszug zum Thema "Friday For Future" wird am Freitag, 29. November in der Mittagszeit von zirka 11 Uhr bis 16 Uhr die Innenstadt umlaufen, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen kann. Die Versammlung startet am Viehofer Platz und wird dann über die Schützenbahn zur Freiheit laufen, von dort über die Hindenburgstraße zum Limbecker Platz und über die Friedrich-Ebert-Straße auf den Viehofer Platz zurückkehren. Polizeibeamte werden den Aufzug begleiten und dafür sorgen, dass Verkehrsbehinderungen auf das unumgängliche Maß beschränkt werden. (ChWi)

