Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Auffahrunfall mit anschließender Flucht vor Bahnschranke

Recklinghausen (ots)

Bei einer Unfallflucht auf der B58/Dülmener Straße wurde am Donnerstag, gegen 15.15 Uhr, eine 30-jährige Autofahrerin aus Dorsten verletzt. Die Frau war in Richtung Weseler Straße unterwegs. Kurz vor der offenen Bahnschranke bremste das Auto vor ihr fast bis zum Stillstand ab. Die Autofahrerin aus Dorsten konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt, ihr Auto musste anschließend abgeschleppt werden. Der oder die Autofahrer/in vor ihr fuhr nach dem Unfall einfach weiter, obwohl auch sein oder ihr Auto deutlich beschädigt sein muss. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen bis hellblauen SUV der Marke BMW handeln, vermutlich ein X3 oder X5. Die Autofahrin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an ihrem Auto wird auf 3.000 Euro geschätzt. Der oder die Autofahrer/in wird gesucht. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

