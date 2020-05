Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Versammlungen am Kraftwerk

Recklinghausen (ots)

Für Freitag, 15.05.2020, haben zwei Privatpersonen eine Kundgebung am Kraftwerk Datteln 4 mit maximal 50 Teilnehmern angemeldet. Die Anmeldung wurde durch die Polizei bestätigt. Die Versammlung soll um 15.30 Uhr auf der Straße "Zur Seilscheibe" beginnen. Mit größeren Verkehrsstörungen ist dort nach dem derzeitigen Stand am Freitag nicht zu rechnen. Zum Schutz vor Ausbreitung des Corona-Virus unterliegt die Versammlung Einschränkungen. So haben die Teilnehmer einen Mindestabstand von 1,50 Metern zueinander einzuhalten. Hinweis für Medienvertreter: Eine Medienanlaufstelle wird mit Beginn der Versammlung auf der Straße Zur Seilscheibe eingerichtet. Für Sonntag sind nach derzeitigem Stand mehrere Versammlungen in unmittelbarer Kraftwerksnähe angemeldet. Über den Verlauf informieren wir während der Versammlungen auf unserem Twitterkanal (polizei_nrw_re). Sie können unsere Tweets im Internet auch lesen, wenn Sie selbst nicht bei Twitter angemeldet sind. Klicken Sie dazu hier: https://twitter.com/polizei_nrw_re

