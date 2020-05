Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mann onaniert vor Frau mit Tochter

Recklinghausen (ots)

Eine Mutter und Tochter sind am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, einem Exhibitionisten begegnet. Die 40-Jährige und ihre 13-jährige Tochter aus Dorsten waren zu Fuß an der Talaue unterwegs. An der Unterführung zur Barkenberger Allee kam ihnen dann ein Mann entgegen, der sich sexuell befriedigte. Die 40-jährige Frau beschimpfte den Mann, der daraufhin in Richtung der Grünen Schule weglief. Er wird wie folgt beschrieben: Ende 20 bis Mitte 30, etwa 1,80m groß, käftige Statur, lange braune Haare, zum Bob geschnitten. Er trug ein orange-braunes T-Shirt und eine kurze blaue Arbeitshose mit schwarzer Bauchtasche. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

