Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

Auf der Friedrichstraße ist am Donnerstagmorgen, zwischen 7 bis 7.50 Uhr, ein blauer VW Tiguan angefahren worden. Der Schaden an der Fahrertür wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Verursacher ist geflüchtet.

Recklinghausen:

Mit einem Sachschaden in Höhe von 2500 Euro fand eine Fahrerin ihren schwarzen Mercedes C Klasse an der Pfingstmannstraße vor. Sie hatte den Wagen am Mittwocch um 21.00 h unbeschädigt dort geparkt und stellte den Schaden an der linken Fahrzeugseite am Donnerstag um 08.10 h fest. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

