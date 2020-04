Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht geklärt- Fahrer alkoholisiert

Am Sonntag (5. April) hat sich gegen 19.50 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße Zum Stein ereignet. Nach ersten Angaben war der Fahrer eines dunklen Audi gegen einen Stromverteilerkasten gefahren und anschließend geflüchtet. Die Beamten konnten schließlich den Fahrer des Audi zu Hause ermitteln, das Fahrzeug stand beschädigt in der Garage. Der 55-jährige Tatverdächtige stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol, sodass eine Blutprobe angeordnet wurde. Den Führerschein zogen die Beamten ein. Da mehrere Haushalte nach dem Unfall ohne Strom waren, übernahmen Mitarbeiter eines Energieversorgers die Reparatur des Verteilerkastens. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

