Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Kirchhundem (ots)

Am Samstag (4. April) hat sich gegen 18.25 Uhr auf der L 517 ein Motorradunfall ereignet. Ein 51-Jähriger fuhr mit einem weiteren Kradfahrer in Richtung Kirchhundem. Ortsausgang Altenhundem überholten beide einen Pkw. Danach kam der Vorrausfahrende nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen und prallte nach ca. 80 Metern gegen einen am Fahrbahnrand verlaufenden Metallzaun. Durch den Sturz verletzte sich der Kradfahrer leicht. Nach ambulanter Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen. Das Krad wurde stark beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt über 7500 Euro.

