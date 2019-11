Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis:

Winterbach - Manolzweiler: PKW überschlug sich

Eine 48 Jahre alte Frau kam mit ihrem Ford am Donnerstag auf der K1865 zwischen Manolzweiler und Winterbach alleinbeteiligt von der Straße ab. Im Anschluss überschlug sich ihr PKW und landete in einem Acker neben der Fahrbahn. Glücklicherweise wurde sie nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst verbrachte sie ins Krankenhaus.

Schorndorf: Unfallflucht - Zeugin gesucht

Etwa 3000 Euro Sachschaden hinterließ ein Autofahrer, der am Donnerstag zwischen 07:00 bis 13:00 Uhr in der Friedrichsstraße, auf Höhe der Einmündung Eugenstraße, unterwegs war. Er streifte eine parkende Mercedes-Benz A-Klasse und flüchtete anschließend. Am Mittag fotografierte eine junge Frau den beschädigten PKW. Diese wird nun gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf (Tel. 07181/2040) zu melden.

Leutenbach-Nellmersbach: Unfallflucht nach Parkrempler - Zeugen gesucht

Am Bahnhof Nellmersbach wurde am Donnerstag im Zeitraum 08:00 bis 15:00 Uhr ein parkender Mini-Cooper beschädigt. Es ist ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro entstanden. Wer Hinweise auf den geflüchteten Fahrzeugführer geben kann, soll sich bitte mit dem Polizeirevier Winnenden (Tel. 07195/6940) in Verbindung setzen.

Remshalden-Grunbach: Unfall durch Vorfahrtsmissachtung

An der Kreuzung Ernst-Heinkel-Straße / Schillerstraße ereignete sich am Donnerstag um 12:20 Uhr ein Unfall mit Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.000 Euro. Der 36-jährige VW Touareg Fahrer übersah einen von rechts kommenden 59 Jahre alten VW Golf Lenker. Beim Zusammenstoß im Einmündungsbereich blieben die beiden Autofahrer unverletzt.

Fellbach: Unfall am Radweg

Um schneller voranzukommen fuhr am Donnerstag gegen 6.30 Uhr der Fahrer eines weißen Sprinters in der Ringstraße über einen Radweg. Daraufhin musste ein 43-jähriger Radfahrer, der aus Richtung Bahnhofstraße kam, abbremsen. Der Biker stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrer des weißen Sprinters flüchtete, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

