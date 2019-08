Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190822 - 898 Frankfurt-Sachsenhausen

Bahnhofsviertel: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwochabend (21.08.2019) konnte im Bahnhofsviertel ein 43-jähriger Fahrraddieb festgenommen werden. Der Mann hatte zuvor im Stadtteil Sachsenhausen ein elektrisches Mountainbike gestohlen.

Der 43-jährige Mann hielt sich gegen 19:45 Uhr in der Schweizer Straße auf und entwendete von dort ein abgestelltes E-Mountainbike, das mit einer akustischen Alarmsicherung ausgestattet war. Der Eigentümer, der sofort die Polizei alarmierte, konnte nur noch hinterherschauen, wie der Dieb in Richtung Main davonfuhr. Polizeikräfte entdeckten den Flüchtigen mit dem Rad während der Fahndungsmaßnahmen in der Moselstraße und nahmen ihn dort fest. Da der Beschuldigte über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Das E-Mountainbike konnte am gleichen Abend wieder an den Eigentümer ausgehändigt werden.

