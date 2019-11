Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall:

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht auf Firmenparkplatz

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat auf einem Parkplatz eines Baustoffhandels in der Gaildorfer Straße einen geparkten Pkw beschädigt und einen Sachschaden von circa 3.000 Euro angerichtet. Der Unfallverursacher hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall hatte sich am Mittwoch, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, ereignet. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/480-0.

Rot am See: Lkw-Auflieger streift Pkw

Ein 60 Jahre alter Fahrer eines Lkw mit Auflieger befuhr am Mittwoch um 16:05 Uhr die Hauptstraße in Richtung Crailsheim. Als er in eine Linkskurve einfuhr scherte der Auflieger aus und streifte einen Pkw, VW eines 22-Jährigen, der auf dem Abbiegestreifen in Richtung Gerabronn stand. Der Sachschaden wurde auf cira 5.500 Euro beziffert.

Michelfeld: Unkraut vernichtet - Hecke auch

Beim Versuch eine 57-Jährigen das Unkraut auf einem Firmenparkplatz zu vernichten ist am Donnerstag, um 11:24 Uhr eine Hecke in der Daimlerstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr Michelfeld rückte mit einem Fahrzeug und acht Einsatzkräften an und hatte den Brand schnell gelöscht. Die Polizei war mit einer Streife im Einsatz. Der Sachschaden reduzierte sich auf die Hecke und blieb gering.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell