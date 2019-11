Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Gestohlener Mercedes wieder aufgefunden,

Rems-Murr-Kreis (ots)

Backnang: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 12 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Gerberstraße einen geparkten Ford Focus und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Ford entstand Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Fellbach: Bus streifte Auto

Der Fahrer eines Linienbusses befuhr am Mittwoch gegen 11 Uhr die Cannstatter Straße und wollte an einem rückwärts einparkenden Auto vorbeifahren. Dabei streiften sich die beiden Fahrzeuge, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstand. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet nun die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Korb: Gestohlener Mercedes wieder aufgefunden

Das in der Nacht zum Mittwoch entwendete Fahrzeug wurde zwischenzeitlich wieder aufgefunden. Der Mercedes AMG stand auf einem Feldweg südlich von Korb. Ein aufmerksamer Bürger, der das Auto beim Gassigehen sichtete und sich an die Polizeimeldung erinnerte, unterrichtete am Donnerstagmorgen die Polizei über seine Feststellung. Warum das Auto, an dem vordergründig keine Schäden sichtbar sind, von den Dieben zurückgelassen wurde, ist unklar. Die Kriminalpolizei, die zwischenzeitlich die Ermittlungen zum Diebstahl übernommen hat, bittet nun nochmals um Zeugenhinweise. Möglicherweis haben weitere Passanten die Täter beim Abstellen des Fahrzeugs, das möglicherweise auch aus technischen Gründen stehen geblieben war, beobachtet. Eingehende Hinweise werden unter Tel. 07151/9500 entgegengenommen.

Anbei nochmals die ursprüngliche Pressemeldung:

Korb: Hochwertiger Mercedes AMG entwendet

Ein schwarzer Mercedes GLC AMG wurde in der Nacht zwischen Dienstag und Mittwoch im Zeitraum von 19:00 bis 07:30 Uhr entwendet. Das Auto, das mit einem Keyless-Go System ausgestattet ist, war auf einem Stellplatz vor einem Wohnhaus in der Langen Straße abgestellt. Der Wert des zweijährigen Autos wurde auf 75.000 Euro beziffert. Hinweise zur Tat und Verbleib des Fahrzeugs, an dem die amtliche Kennzeichen BK- S 2266 abgebracht waren, nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/9500 entgegen.

