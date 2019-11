Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Unfälle, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Essingen: Wohnungseinbruch

Am Mittwochabend bemerkte gegen 19 Uhr bei der Heimkehr zu ihrem Wohnhaus in der Albuchstraße, dass eingebrochen wurde. Der Einbrecher hatte die Scheibe der Terrassentüre eingeschlagen und gelangte so in das Haus. Er durchsuchte dieses nach Wertsachen und entwendete Schmuck im Wert von einigen tausend Euro. Eine eingeleitete Fahndung, in der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief ohne Erfolg. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtige Personen im dortigen Wohngebiet nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Unfallfluchten

Aalen: Beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Mercedes, der in der Egerlandstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unfall hatte sich zwischen Dienstag 18:00 Uhr und Mittwoch 14:00 Uhr ereignet. Zwischen Montagabend und Mittwochmittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten Daimler-Benz, der in der Zebertstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 300 Euro. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochvormittag einen geparkten blauen Audi A 3, der zwischen 9 Uhr und 9.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Daimlerstraße abgestellt war. Der Schaden wird auf ca. 3500 Euro beziffert. In allen drei Fällen bittet das Polizeirevier Aalen um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/5240.

Aalen-Wasseralfingen: Auffahrunfall

Einen Schaden von ca. 2000 Euro verursachte ein 51-jähriger VW-Lenker, als er am Mittwoch gegen 12.35 Uhr auf der Abtsgmünder Straße auf eine vorausfahrende Pkw 40-jährige Ford-Lenkerin aufgefahren.

Neresheim: Vorfahrt missachtet

Am Mittwochmittag wollte ein 23-jähriger VW-Lenker gegen 12 Uhr von der K 3314 aus Richtung Schweindorf kommend am Schweindorfer Kreuz in Richtung Nördlingen abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 31-jährigen Fiat-Lenkers, der die B 466 von Ohmenheim in Richtung Nördlingen befuhr. Der Fiat-Lenker wurde dabei leicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ellwangen-Neunheim: Gartenhütte in Brand geraten

Am Mittwochabend rückte die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen gegen 22.40 Uhr mit 14 Mann in den Hagweg aus, nachdem dort der Brand einer Gartenhütte gemeldet wurde. Womöglich hatte ein zu diesem Zeitpunkt befeuerter Schwedenofen die Dämmung an der Decke der gemauerten Hütte erwärmt, was dann letztendlich zum Brand geführt hat. Ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzende Garage konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Riesbürg: Pkw-Lenker schwer verletzt

Beim Befahren der K 3305 kam am Mittwochabend ein 30-jähriger VW-Lenker nach einem Überholvorgang gegen 21.30 Uhr im Auslauf einer Linkskurve alleinbeteiligt ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der schwer verletzte Fahrzeuglenker musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die zuvor von dem Unfallverursacher überholte 50-jährige Fahrzeuglenkerin erlitt einen Schock und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Lkw beschädigt Gartenzaun und flüchtet

Im Bereich Stocken wurde an einem Grundstück ein Gartenzaun durch einen unbekannten Lkw-Lenker beschädigt, der am Montagabend zwischen 19 Uhr und 19.15 Uhr sein Fahrzeug wendete. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Rosenberg: Einbruch in Firmengebäude

Durch ein eingeschlagenes Fenster gelangten Einbrecher zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in die Räumlichkeiten einer Firma im Geiselroter Heidle ein. Sie durchsuchten sämtliche Büroräume, entwendeten aus einer Geldkassette das darin befindliche Bargeld sowie mehrere aufgefundene Fahrzeugschlüssel. Anschließend fuhren sie mit einem vor der Firma geparkten Nissan-Transporter vermutlich zu einer gegenüberliegenden Firma und versuchten auch dort einzubrechen, was durch die ausgelöste Alarmanlage verhindert wurde. Der entwendete Nissan konnte am Mittwochnachmittag auf einem Parkstreifen der Karl-Stirner-Straße aufgefunden werden. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht Baldungskreisel - Zeugen gesucht

Ein der Polizei bisher nicht bekannter Fahrzeugführer einer Mercedes A-Klasse verursachte am Mittwoch um 11:00 Uhr einen Unfall. Er missachtete beim Einfahren in den Baldungskreisel in der Baldungsstraße die Vorfahrt eines 50-Jährigen und kollidierte mit dessen Ford Transit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Daraufhin entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die anschließende Fahndung verlief negativ. Unfallzeugen werden nun gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171 358-0) zu melden.

Gschwend: Unfall durch Vorfahrtsmissachtung

Am Mittwoch ereignete sich gegen 13:00 Uhr ein Unfall in der Frickenhofer Straße. Eine 73-Jahre alte Skoda Yeti Fahrerin übersah einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 57-Jährigen, der mit einem Skoda Fabia unterwegs war. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von insgesamt 4.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigt am Mittwoch zwischen 16:55 und 17:25 Uhr in der Graf-von-Soden-Straße einen parkenden VW Multivan. Es entstand ein Schaden von 3.000 Euro. Der Verursacher ist seiner Pflicht nicht nachgekommen, sich unmittelbar nach dem Unfall bei der Polizei zu melden. Hinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen genommen.

Waldstetten-Wißgoldingen: Unfall mit Totalschaden

Zwischen Wißgoldingen und Rechberg war am Mittwoch gegen 23:00 Uhr ein 18-Jahre alter VW Polo Fahrer zu schnell unterwegs. In einer Linkskurve kam der Heranwachsende von der Fahrbahn der L1159 links ab und prallte gegen die Leitplanke. Der Schaden beläuft sich auf circa 9.500 Euro mitsamt Totalschaden am Polo. Beide Fahrzeuginsassen blieben zum Glück unverletzt.

Ellwangen: Überhöhte Geschwindigkeit führt zu Unfall mit Totalschäden

Auf der A7 an der Anschlussstelle Aalen/Westhausen kam es am Donnerstag um 01:45 Uhr zu einem Unfall. Ein 44-Jahre alter Fahrer war mit einem LKW mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Dabei kam er mit seinem LKW auf den rechten Fahrstreifen und beschädigte dort den PKW einer 43-Jährigen. Aufgrund des Unfalls wurde die 19-jährige Mitfahrerin im PKW leicht verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von über 30.000 Euro.

