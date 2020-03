Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Sprayer unterwegs

Zeugen gesucht

Voerde (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 14.10 Uhr, besprühten Unbekannte an der Heidestraße ein Garagentor mit grauer und schwarzer Farbe. Das Graffiti zeigt eine 31 in einer Größe von ca. 1,70 cm x 1,70 cm.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell