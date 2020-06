Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Nach Streitigkeiten in Gewahrsam genommen (18.06.2020)

Konstanz-Petershausen (ots)

Am Morgen des heutigen Donnerstags wurde gegen 07.45 Uhr dem Polizeirevier Konstanz eine Schlägerei von fünf alkoholisierten Personen am Bodenseeforum gemeldet. Die Beteiligten gaben gegenüber der Polizei an, dass es lediglich zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sei. Während der Überprüfung verhielt sich ein stark alkoholisierter 30-Jähriger aggressiv und störte die polizeilichen Maßnahmen, woraufhin die Beamten dem Mann die Handschließen anlegten. Nachdem er die Polizisten lautstark beleidigte und weiterhin deren Maßnahmen störte, wurde er mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und in Gewahrsam auf die Dienststelle genommen. Gegen 09.15 Uhr wurde der Aggressor seinem Vater übergeben

