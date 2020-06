Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Epfendorf/RW) Smart auf Abwegen 17.6.2020, 15 Uhr

Epfendorf (ots)

Plötzlicher Starkregen hat eine Smart-Fahrerin am Mittwochnachmittag in Bredouille gebracht. Die 49-Jährige war mit Ihrem Kleinwagen zwischen Rottweil und Oberndorf auf der A81 unterwegs, als ihr Auto wegen zu hoher Geschwindigkeit bei nasser Straße ins Schleudern kam. Zunächst pralle sie in die Mittelleitplanke, worauf sich das Auto drehte und auf der linken Spur zum Stehen kam. Da sie angeschnallt war, blieb sie unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden am Smart auf 5.000 Euro. Aufgrund des Unfalls musste die linke Spur zeitweise gesperrt werden, weshalb es zu Behinderungen kam.

