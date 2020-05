Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeieinsatz an der Mall

Kaiserslautern (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Donnerstagabend am Fackelrondell gekommen.

Ein Zeuge hat um 20.15 Uhr die Polizei verständigt. Als die Einsatzkräfte am K in Lautern ankamen, trafen sie eine größere Personengruppe an. Wie weitere Zeugen berichteten, soll es nach einem zunächst verbalen Streit zwischen fünf Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter den Streithähnen gekommen sein.

Ein 21-Jähriger klagte über Schmerzen am Arm und wurde vom Rettungsdienst ärztlich versorgt.

Weil die Beteiligten den erforderlichen Mindestabstand zueinander nicht einhielten, wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung gefertigt.

Die Hintergründe des Konflikts sind bislang noch unklar. Die Polizei ermittelt. |mhm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell