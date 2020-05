Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlichen Vandalen gestellt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei wirft einem 34-Jährigen vor, am späten Mittwochabend in der Albrechtstraße ein parkendes Auto beschädigt zu haben. Der Mann soll gegen einen Außenspiegel des Fahrzeugs geschlagen haben. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Ein Zeuge beobachtete den Verdächtigen und informierte die Polizei. Eine Streife stellte den Mann an der Ecke Loreleistraße / Laubstraße fest. Er war alkoholisiert und stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Der 34-Jährige bestreitet den Vorwurf. Er habe lediglich ein paar Mülltonnen umgeworfen. |erf

