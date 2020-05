Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtige Fassadenreiniger

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in der Hauptstraße einer Anwohnerin angeboten, ihre Hausfassade zu reinigen. Weil der Mann aufdringlich wurde, informierte die Frau die Polizei. Sie witterte Betrug, zumal am Vortag bereits ein anderer Herr mit einem gleichen Angebot aufwartete. Der Unbekannte am Mittwoch fuhr einen weißen BMW mit französischem Kennzeichen. Ob die Männer mit einer Betrugsmasche hausierten ist nicht bekannt. Eine Absuche nach dem BMW verlief erfolglos.

Die Polizei warnt: Vorsicht bei Haustürgeschäften. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Kaufen oder unterschreiben Sie nichts voreilig an der Haustür. Die angebotenen Gegenstände (zum Beispiel Teppiche, Besteck, Schmuck) oder Handwerkerleistungen sind meist nur geringwertig oder gar wertlos. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Informationen zu dubiosen Haustürgeschäften finden Sie unter www.polizei-beratung.de im Internet. |erf

