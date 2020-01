Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Versuchter Automatenaufbruch

Emmerich (ots)

Am frühen Freitagmorgen (17. Januar 2020) gegen 03:10 Uhr sah ein Zeuge an der Kreuzung Schützenstraße / Am Hasenberg, wie Unbekannte sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Sie versuchten offenbar, den Münzeinwurf aufzuhebeln. Ob Geld entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

