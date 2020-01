Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Motorradfahrer verletzt

Kalkar (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Mittwoch, 15.01.2020, ein 58 Jahre alter Kradfahrer aus Xanten in das Krankenhaus gebracht werden. Er war gegen 13.20 Uhr auf der Emmericher Straße im Ortsteil Bylerward in Fahrtrichtung Emmerich unterwegs, als er in einer Kurve einer Fahrbahnverschmutzung auswich. Bei dem Ausweichmanöver prallte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 74-jährigen Autofahrers aus Kalkar zusammen. (SI)

