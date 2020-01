Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Einbrecher blieben ohne Beute

Rheurdt (ots)

Durch einen Erschütterungsalarm eines Radladers auf seinem Smartphone wurde der Mitarbeiter eines Handwerksunternehmens in Nacht zu Mittwoch, 15.01.2020, gegen 04.15 Uhr, informiert. Als er auf dem Firmengelände auf der Straße Am Sportplatz im Ortsteil Schaephuysen eintraf, stellte er fast, das Unbekannte auf das Firmengelände gelangt waren und sich an zwei Fahrzeuge zu schaffen gemacht hatten, wobei ein Diebstahl jedoch nicht gelang. Auch hatten die Einbrecher versucht, eine Tür zum Bürogebäude aufzuhebeln, was ebenfalls schiefging. Von den Tatverdächtigen fehlte jede Spur. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht jetzt Zeugen. (SI)

