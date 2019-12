Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Mainz-Pariser Tor (ots)

Am Freitagmorgen (06.12.2019) ereignete sich gegen 8 Uhr in Höhe des Pariser Tors ein Verkehrsunfall bei dem niemand verletzt wurde. Eine 19-Jährige befuhr mit ihrem weißen Fiat 500 die Freiligrathstraße in Richtung Pariser Straße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem grauen 1er BMW. Der 30-jährige Fahrer des BMW kam von der Pariser Straße und wollte weiter Richtung B40 / Mainz-Bretzenheim fahren. Es entstand ein Sachschaden an beiden PKW von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Aus diesem Grund ist die Polizei auf Hinweise angewiesen. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06131/65-4110 bei der Polizeiinspektion Mainz 1 zu melden.

