Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch gescheitert

Rees (ots)

Offenbar ohne Beute blieben unbekannte Einbrecher am Mittwoch, 15.01.2020, auf der Straße Am Stevert im Ortsteil Millingen. Sie gelangten zwar durch Aufhebeln der Eingangstür in den Flur des Hauses, scheiterten jedoch an beiden verschlossenen Wohnungstüren im Erd- und Obergeschoss. Die Tatzeit lässt sich auf zwischen 15.45 Uhr und 17.30 Uhr eingrenzen. Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht jetzt Zeugen. (SI)

