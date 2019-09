Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bombenentschärfung verschoben - Gemeinsame Pressemeldung der betroffenen Kommunen und Behörden

Bobenheim-Roxheim (ots)

Die am Samstagabend gefundene Weltkriegsbombe wird nicht wie anfänglich geplant am Dienstag entschärft.

Oberhalb des Fundorts der Bombe verlaufen zwei Stromleitungen, eine 220-kV- und eine 380-kV-Leitung. Vor diesem Hintergrund müssen mögliche Auswirkungen der geplanten Entschärfung neu bewertet werden. Hierfür werden verschiedene Ausfallszenarien besprochen und berechnet was wiederum zeitaufwändig ist. Daher wird die Entschärfung - nach Rücksprache und Einverständnis des Kampmittelräumdienst Rheinland-Pfalz - am Dienstag (24.09.) nicht stattfinden. Dies ergab die Lagebesprechung am Montagvormittag, bei der alle beteiligten Kommunen und Behörden, sowie die betroffenen Versorgungsunternehmen vertreten waren.

Die vorbereitenden Planungen laufen weiter. Wir informieren sobald der Termin zur Bombenentschärfung feststeht.

Sperrungen

Vom Kampfmittelräumdienst wird bei 500-Kilogramm-Bomben ein Evakuierungsradius von einem Kilometer um den Fundort vorgeschrieben. In diesem Radius sind keine Wohnhäuser. Auf Bobenheim-Roxheimer Gemarkung liegt ein Teil des Industriegebiets "Auf dem Wörth" sowie Teile des Silbersees und des Roxheimer Altrheins. Auf Frankenthaler Gemarkung liegen nur freie Ackerflächen.

Zum Zeitpunkt der Entschärfung werden die K 1 und die B 9 im betroffenen Abschnitt voll gesperrt. Die detaillierten Sperrungen und eingerichteten Umleitungen werden wir frühzeitig bekanntgeben.

Die Erstmeldung zu dem Bombenfund ist unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/133298/4383076 abrufbar.

